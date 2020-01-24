Hadise'nin videosu olay olmuştu Beyonce'yi sollaması çok konuşuldu
Hadise'nin Instagram'dan yayımladığı videosu sosyal medyanın gündemine oturmuşken Beyonce'yi solllaması herkesin dikkatini çekti.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan son olarak yayımladığı video ile herkesi hayrete düşüren Hadise, Beyonce'yi solladı. Seksi pozları ve dans videolarıyla gündemden düşmeyen Hadise, şimdi de Beyonce ile karşılaştırıldı ve gölgede bıraktı.
Beyonce’nin kendi markası Ivy Park için Adidas iş birliğiyle hazırladığı koleksiyondan bir elbise seçen Hadise'e sosyal medyadan iltifat yağdı. 'Sen Beyonce'den çok daha tarz olmuşsun' şeklinde yorumlar alan şarkıcı büyük mutluluk yaşadı.
Öte yandan giydiği seksi kıyafetler nedeniyle eleştirilen Hadise, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir'' açıklamasının ardından bomba bir videoya imza attı. Hadise'nin paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı.
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram’ın hikaye bölümünden paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.