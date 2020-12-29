Hadise'nin TikTok'tan kazanacağı para dudak uçuklattı! TikTok konseri verecek

Son olarak sürekli Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hadise, koronavirüsü atlattı. Ayrıldığı sevgilisi Kaan Yıldırım ile barıştı. Hem sağlığına hem aşkına yeniden kavuşan Hadise, şimdilerde işine yöneldi.