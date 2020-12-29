Hadise'nin TikTok'tan kazanacağı para dudak uçuklattı! TikTok konseri verecek
Hadise yeni bir anlaşmaya imza attı. TikTok'ta konser vermeye hazırlanan Hadise, binlerce lira kazanacak.
Son olarak sürekli Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hadise, koronavirüsü atlattı. Ayrıldığı sevgilisi Kaan Yıldırım ile barıştı. Hem sağlığına hem aşkına yeniden kavuşan Hadise, şimdilerde işine yöneldi.
Hadise, yeni bir proje için anlaşma sağladı. Tüm dünyada kullanılan TikTok uygulamasında yılbaşı gecesine özel akustik konser verecek olan Hadise'nin 500 bin TL alacağı iddia edildi.
Hadise, yıllardır ekranda olduğu ve bu sene pandemi nedeniyle yayınlanmayan 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına da katıldı.
Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesi için yurt dışından getirttiği dört farklı kıyafetle izleyici karşısına çıkacak.