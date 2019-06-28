Hadise'nin 'tbt' paylaşımı olay oldu! Derin göğüs dekolteli pozu yıktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde de yaptığı paylaşımla olay yaratan Hadise, hız kesmeden cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının paylaşımlarını takipçilerinin yorumlarına kapatması ise gözlerden kaçmadı.