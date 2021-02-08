Hadise'nin şıklığının bedeli pahalıya patladı! Son kombinine yine servet ödedi
O Ses Türkiye Yılbaşı programında kombiniyle dudak uçuklatan Hadise, yine kıyafetlerinin parasıyla gündeme geldi.
Şimdilerde aşk hayatıyla bir hayli ön planda olan Hadise, bir yandan da sıkı çalışıyor. Bir reklamda makyajsız oynamasıyla da adından söz ettiren Hadise, kazancını ise kıyafete harcıyor. O Ses Türkiye programında binlerce liralık kombiniyle çok konuşulan Hadise, geçtiğimiz yıla göre daha sade giyinmişti.
Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etmişti. Fakat elbise sade olsa da parası hiç de sade değildi. Hele ki elbisenin yanı sıra aksesuarları...
Siyah, dantelli elbise tercih eden Hadise, elbisesine 43 bin TL ödemişti.
Ünlü şarkıcının giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarı. Bileklikleri ise duyanların dudağını uçuklatmıştı.