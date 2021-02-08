Hadise'nin şıklığının bedeli pahalıya patladı! Son kombinine yine servet ödedi

Şimdilerde aşk hayatıyla bir hayli ön planda olan Hadise, bir yandan da sıkı çalışıyor. Bir reklamda makyajsız oynamasıyla da adından söz ettiren Hadise, kazancını ise kıyafete harcıyor. O Ses Türkiye programında binlerce liralık kombiniyle çok konuşulan Hadise, geçtiğimiz yıla göre daha sade giyinmişti.