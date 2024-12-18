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Hadise'nin 'Sevmiyorum' dediği şarkıcının kim olduğu belli oldu

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Hadise'nin 'Sevmiyorum' dediği şarkıcının kim olduğu belli oldu

Hadise geçen günlerde katıldığı programda bir şarkıcıyı hiç sevmediğini söylemişti. Prodüktör Emrah Karaduman o ismi açıkladı.

Hadise'nin 'Sevmiyorum' dediği şarkıcının kim olduğu belli oldu

Hadise kendisine yöneltilen "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna "Var ama söylemeyeceğim. Çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" yanıtını verdi.

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Hadise'nin 'Sevmiyorum' dediği şarkıcının kim olduğu belli oldu

Hadise'nin bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.Prodüktör Emrah Karaduman, bir X kullanıcısının o ismin Demet Akalın olabileceğine dair yaptığı yoruma sessiz kalmadı.

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Hadise'nin 'Sevmiyorum' dediği şarkıcının kim olduğu belli oldu

Emrah Karaduman, 2016'da Aleyna Tilki ile birlikte çıkardıkları 'Cevapsız Çınlama' şarkısının ilk olarak Hadise'ye gittiğini, Hadise'nin şarkıya bayıldığını ancak ortak proje olarak çıkarmak istemediğini söyledi. 

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Hadise'nin 'Sevmiyorum' dediği şarkıcının kim olduğu belli oldu

Karaduman, şarkının Aleyna Tilki'nin nasibi olduğunu belirterek "Tanısalar birbirlerini çok severdi" şeklinde bir yorumda bulundu. 

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