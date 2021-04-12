Hadise'nin müstehcen klibi ceza almıştı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den olay itiraf
Hadise'nin Sıfır Tolerans klibi RTÜK tarafından müstehcen bulununca ceza verilmişti. Klibe ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den yıllar sonra itiraf geldi.
İddialı kıyafetleri hem konserlerinde hem de sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan çekinmeyen Hadise, 2017 yılında çektiği Sıfır Tolerans klibiyle olay yaratmıştı. Fransız model Aurelien Muller'in yer aldığı klipteki birçok sahne müstehcen bulunmuştu.
Müstehcen bulunan klip için devreye giren RTÜK, klibi yayınlayan birçok kanala reklam gelirlerinin %2'si kadar para cezası verilmesine karar verilmişti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de Sabah'a verdiği röportajda o ceza hakkında konuştu.
Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesiyle Hadise'nin ceza verilen klibiyle ilgili açıklama yapan Şahin, şunları söyledi:
"Cezanın yerindeliğine inanan biriyim. Bazen verdiğimiz cezalarla o klibi daha da popüler hale getiriyoruz.''