İddialı kıyafetleri hem konserlerinde hem de sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan çekinmeyen Hadise, 2017 yılında çektiği Sıfır Tolerans klibiyle olay yaratmıştı. Fransız model Aurelien Muller'in yer aldığı klipteki birçok sahne müstehcen bulunmuştu.