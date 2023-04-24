Hadise'nin küvet pozları ve kamera arkası
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Yeni şarkısının klibi için küvete giren Hadise, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. İşte Hadise'nin hayranlarının çok beğendiği küvet pozları.
İşadamı Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini sonlandıran Hadise, boşandıktan sonra iş hayatına hız verdi ve yeni şarkısıyla hızlı bir dönüş yaptı.
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Yeni şarkısı Feryat için küvete giren Hadise, verdiği pozlarla gündemden düşmüyor. Küvet fotoğraflarından sonra Hadise şimdi de sahne arkasında yaşananları paylaştı.
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Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! Trendlerde hala 1 Numarayız!"
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