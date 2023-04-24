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Hadise'nin küvet pozları ve kamera arkası

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Hadise'nin küvet pozları ve kamera arkası

Yeni şarkısının klibi için küvete giren Hadise, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. İşte Hadise'nin hayranlarının çok beğendiği küvet pozları.

Hadise'nin küvet pozları ve kamera arkası

İşadamı Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini sonlandıran Hadise, boşandıktan sonra iş hayatına hız verdi ve yeni şarkısıyla hızlı bir dönüş yaptı.

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Hadise'nin küvet pozları ve kamera arkası

Yeni şarkısı Feryat için küvete giren Hadise, verdiği pozlarla gündemden düşmüyor. Küvet fotoğraflarından sonra Hadise şimdi de sahne arkasında yaşananları paylaştı.

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Hadise'nin küvet pozları ve kamera arkası

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! Trendlerde hala 1 Numarayız!"

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Hadise'nin küvet pozları ve kamera arkası
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