Hadise'nin Küçük Bir Yol klibinde giydiği elbisenin fiyatı 'yok artık' dedirtti
Küçük Bir Yol şarkısıyla milyonlarca izlenen Hadise'nin klipte giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı.
Güzel şarkıcı Hadise, bir süredir gündeme Kaan Yıldırım ile basın mensuplarından uzak yaşadığı ilişkisi ile geliyor. Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile müzik piyasasını sarstı.
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Hadise'nin üç şarkıdan oluşan EP'sinin merakla beklenen ilk teklisi 'Küçük Bir Yol'u 3 Eylül Perşembe tüm dijital platformlarda yayımlanmıştı.
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Şarkı ilk çıktığı andan itibaren kısa sürede büyük beğeni toplarken milyonlarca beğeni aldı.
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Küçük Bir Yol şarkısı YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükselmişti.
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