Hadise'nin konser kostümü ve dekoltesi olay oldu Sosyal medya karıştı!

"Sanki hiç pandemi olmamış gibi... Nasıl her şeye alışabiliyoruz?"

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan Hadise, Silivri’de bir festivalde sahne aldığı sırada "Sanki hiç pandemi olmamış gibi... Nasıl her şeye alışabiliyoruz? Ölüme, ayrılığa... Allah o gücü veriyor. İnançlı olmamız lazım, kendimize inanmamız lazım. Ben bunu hep yapıyorum kendim için..." açıklamasında bulundu.