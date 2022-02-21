Hadise'nin kabusu 'seni kimseye yar etmem' diyen cinsel sapık tacizciye verilen ceza isyan ettirdi

'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim' diye mesajlar attı: Şarkıcının "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor" diye şikayetçi olduğu Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.