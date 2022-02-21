Hadise'nin kabusu 'seni kimseye yar etmem' diyen cinsel sapık tacizciye verilen ceza isyan ettirdi
Şarkıcı Hadise'nin “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” diyerek şikayetçi olduğu saplantılı hayranı hakkında verilen ceza sosyal medyayı isyan ettirdi.
Şarkıcı Hadise'nin başının uzun süredir dertte olduğu saplantılı hayranıyla ilgili hukuki karar çıktı! Ünlü şarkıcı Hadise, “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” dediği kişiden şikayetçi olmuştu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti. Hadise’ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen saplantılı hayranına verilen 3 bin 300 TL'lik ceza sosyal medyayı isyan ettirdi.
Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, şarkıcıya kabus dolu günler yaşattı. Dava açtığı Ümit S. isimli şahsın tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Uzun zamandır taciz edilen Hadise'nin saplantılı hayranıyla ilgili mahkeme kararı çıktı!
'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim' diye mesajlar attı: Şarkıcının "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor" diye şikayetçi olduğu Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.