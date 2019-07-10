Hadise'nin iç çamaşırını andıran kıyafeti Adriana Lima'nınkiyle aynı çıktı

Hadise'nin iç çamaşırını andıran kıyafeti Adriana Lima'nınkiyle aynı çıktı

Almanya konserinde giydiği kostümünü kendisinin tasarladığını söyleyen Hadise'nin dünyaca ünlü top modelin daha önce giydiği kostümle benzerlik göstermesi hayranlarını ikiye böldü.

Hadise'nin iç çamaşırını andıran kıyafeti Adriana Lima'nınkiyle aynı çıktı - Sayfa 1

Türk popo müziğinin sevilen isimlerinden Hadise'nin geçtiğimiz günlerde verdiği Almanya konserinde giydiği iç çamaşırını andıran sahne kostümü çok konuşulmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, iddialı kostümü kendisinin tasarladığını söylemişti.

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Hadise'nin iç çamaşırını andıran kıyafeti Adriana Lima'nınkiyle aynı çıktı - Sayfa 2

Hadise'nin seksi sahne kıyafeti, dünyaca ünlü manken Adriana Lima'nın daha önce giydiği kostüme son derece benzediği dikkatlerden kaçmadı.

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Hadise'nin iç çamaşırını andıran kıyafeti Adriana Lima'nınkiyle aynı çıktı - Sayfa 3

Brezilyalı dünyaca ünlü top model  Adriana Lima, bu kostümü 8 ay önce çıktığı Victoria's Secret defilesinde giymişti.

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Hadise'nin iç çamaşırını andıran kıyafeti Adriana Lima'nınkiyle aynı çıktı - Sayfa 4

Sosyal medyada bir grup kostümlerin tesadüfen benzer olduğunu savunurken diğer grup ise kıyafetin Adriana Lima'dan kopyaladığını öne sürdü.

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