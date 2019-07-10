Hadise'nin iç çamaşırını andıran kıyafeti Adriana Lima'nınkiyle aynı çıktı
Almanya konserinde giydiği kostümünü kendisinin tasarladığını söyleyen Hadise'nin dünyaca ünlü top modelin daha önce giydiği kostümle benzerlik göstermesi hayranlarını ikiye böldü.
Türk popo müziğinin sevilen isimlerinden Hadise'nin geçtiğimiz günlerde verdiği Almanya konserinde giydiği iç çamaşırını andıran sahne kostümü çok konuşulmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, iddialı kostümü kendisinin tasarladığını söylemişti.
18
Hadise'nin seksi sahne kıyafeti, dünyaca ünlü manken Adriana Lima'nın daha önce giydiği kostüme son derece benzediği dikkatlerden kaçmadı.
28
Brezilyalı dünyaca ünlü top model Adriana Lima, bu kostümü 8 ay önce çıktığı Victoria's Secret defilesinde giymişti.
38
Sosyal medyada bir grup kostümlerin tesadüfen benzer olduğunu savunurken diğer grup ise kıyafetin Adriana Lima'dan kopyaladığını öne sürdü.
48