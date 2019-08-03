Hadise'nin hayatında 2008 yılında ne oldu? Sır dövmelerinde saklı
Reynmen'in Ela şarkısıyla yaptığı cesur dansıyla hala dillerden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz gün yeniden makyajsız görüntülenmişti. Makyajsız yakalanan Hadise'nin dövmeleri ise dikkat çekti. 2008 dövmesinin altında yatan sır bakın ne
Son zamanlarda sıklıkla cesur danslarıyla adından söz ettiren Hadise, bu kez dövmeleriyle gündeme geldi. Bayram öncesi Arefe günü vereceği konser için menajerinin ofisine giden Hadise, çıkışta yine makyajsız görüntülendi.
Makyajsız yakalanan Hadise'nin ise bu sefer makyaj yapmamış olması değil, dikkat çeken dövmeleri olay oldu. Basın mensuplarının olay dansı hakkındaki soruları yanıtlamamayı tercih eden Hadise'nin en çok 2008 yazılı dövmesi dikkat çekti.
27 Aralık 2008: Askılı elbise tercih eden Hadise, sol kolunun içine play tuşu ve 'Music' dövmesi yaptırdı. Şarkıcının dirseğinde, anlamını açıklamadığı, Roma rakamlarıyla yazılmış 27 Aralık 2008 dövmesi ise dikkat çekti. Bu tarihin, Hadise ile besteci Sinan Akçıl aşkının başlangıç tarihi olduğu söylenmişti.
Latince olarak ensesinde, 'Kendi kanatlarıyla uçan kız', sırtında 'Bana yön verilmez, ben veririm', belinde ise Tibet dilinde 'Zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan' yazıyor.