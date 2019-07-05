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Hadise'nin göğüs dekoltesi Instagram'ı karıştırdı! Gözümüze soksaydın..

Hadise'nin göğüs dekoltesi Instagram'ı karıştırdı! Gözümüze soksaydın..

Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz ile Paris Haute Couture Moda Haftası’na katılmak için Paris'e gitti ve giydiği kıyafetlerle göz kamaştırdı. Takipçilerinden çok yorum alan dekolteli paylaşımına 'gözümüze soksaydın' yapanlar da oldu.

Hadise'nin göğüs dekoltesi Instagram'ı karıştırdı! Gözümüze soksaydın.. - Sayfa 1

Son zamanlarda sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Paris Haute Couture Moda Haftası için Paris'e gidince sosyal medya paylaşımları da Paris'ten oldu. Dünyanın en tanınmış tasarımcılarının kreasyonlarını sergilediği defilelere özel konuk olarak davet edilen Hadise, kıyafetiyle göz kamaştırdı.

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Hadise'nin göğüs dekoltesi Instagram'ı karıştırdı! Gözümüze soksaydın.. - Sayfa 2

Valentino etkinliğine Türkiye'den davet edilen tek Türk olan Hadise, moda haftasında Gavin Rajah kıyafetlerini giydi. Hadise'nin mavi derin göğüs dekolteli elbisesi ise takipçilerinden tam not aldı. Paris'te bulunduğu süreçte sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Hadise'nin paylaşımları binlerce kişi tarafından kısa sürede beğenildi.

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Hadise'nin göğüs dekoltesi Instagram'ı karıştırdı! Gözümüze soksaydın.. - Sayfa 3

Hadise, sosyal medyadan paylaştığı, güzelliği ve şıklığı ile göz kamaştırdığı fotoğrafının altına, ''Hayat mavide'' diyerek fransızca not düştü. 

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Hadise'nin göğüs dekoltesi Instagram'ı karıştırdı! Gözümüze soksaydın.. - Sayfa 4

Paris'te keyifli vakit geçirdiği her halinden belli olan Hadise, Paris'e olan sevgisini de yine sosyal medya paylaşımlarıyla göstererek ''Seni Seviyorum Paris'' notunu düştü.

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