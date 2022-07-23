Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler babasıyla amcasını suçladı, mahkemeden talepte bulundu!

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde sevilen şarkıcı Hadise ile dünya evine giren Mehmet Dinçerler babası ve amcasıyla karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz günlerde hakkında 'Şirketinde çalışan işçileri mağdur etti' yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçen Dinçerler mahkemenin yolunu tuttu, işler istediği gibi gitmedi. Hakimlik incelemenin ardından Mehmet Dinçerler'in talebini reddetti.