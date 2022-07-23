Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler babasıyla amcasını suçladı, mahkemeden talepte bulundu!
Sevilen şarkıcı Hadise ile geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde Çırağan Sarayı'nda evlenen iş insanı Mehmet Dinçerler çıkan haberler yüzünden babası ve amcası ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz günlerde hakkında 'Şirketinde çalışan işçileri mağdur etti' yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçen Dinçerler mahkemeden talepte bulundu. Hakimlik incelemenin ardından Mehmet Dinçerler'in talebini reddetti. İşte haberin detayları...
Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde sevilen şarkıcı Hadise ile dünya evine giren Mehmet Dinçerler babası ve amcasıyla karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz günlerde hakkında 'Şirketinde çalışan işçileri mağdur etti' yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçen Dinçerler mahkemenin yolunu tuttu, işler istediği gibi gitmedi. Hakimlik incelemenin ardından Mehmet Dinçerler'in talebini reddetti.
Şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler babası ve amcasıyla karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz günlerde hakkında 'Şirketinde çalışan işçileri mağdur etti' yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçen Dinçerler mahkemenin yolunu tuttu.
Dinçerler bu olayın kendi şirketinde değil amcasının ve babasının şirketinde yaşandığını dile getirdi.
Hadise ile dünya evine giren iş insanı Mehmet Dinçerler babasına ve amcasına suçlamalarda bulundu.