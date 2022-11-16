Hadise'nin derin yırtmaçlı elbisesinin fiyatını duyan şaştı kaldı! 'Bir karış kumaşı var!'
|
İş insanı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı boşanma sürecinin ardından cesur sahne kıyafetlerine geri dönmüş, hakkında "Özüne döndü" yorumları yapılmıştı. Süper mini elbisesi olay olan şarkıcı Hadise’nin dikkat çeken konbininin fiyatı belli oldu. Elbisenin fiyatını öğrenenler ünlü şarkıcıya sosyal medyada ise yorum yağdırdı.
İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra 40 milyon TL'ye yalı aldığı söylentileriyle gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz haftaki konserine tarzıyla damga vurmuştu.
19
Süper mini bir elbise giyen Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekmişti.
29
Son konserinde mini elbisesiyle resmen şov yapan Hadise, bu kez de sahnede giydiği kıyafetin ücretiyle konuşuldu.
39
44 bin TL'lik elbise!
Konbin fiyatı belli olan Hadise, mini elbisesine tam 44 bin TL verdi. Ünlü şarkıcının çizmesi ise 12 bin TL.
49