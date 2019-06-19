Hadise'nin davasında flaş karar! 6 Yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak
Ünlü şarkıcı Hadise, kendisine taciz mesajları atan bir hayranından şikayetçi oldu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 6 yıl 6 ay aya kadar hapis cezasıyla dava açıyor.
Şarkıcı Hadise, 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ümit Ş. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ünlü şarkıcı, e-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten güzel şarkıcı, mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söylemişti.
Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor."
Tacizcinin, ünlü şarkıcıya 'Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?' ve 'Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun' gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtilmişti.