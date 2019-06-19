Hadise'nin davasında flaş karar! 6 Yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak

Hadise'nin davasında flaş karar! 6 Yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisine taciz mesajları atan bir hayranından şikayetçi oldu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 6 yıl 6 ay aya kadar hapis cezasıyla dava açıyor.

Hadise'nin davasında flaş karar! 6 Yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak - Sayfa 1

Şarkıcı Hadise, 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ümit Ş. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Hadise'nin davasında flaş karar! 6 Yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak - Sayfa 2

Ünlü şarkıcı, e-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten güzel şarkıcı, mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söylemişti. 

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Hadise'nin davasında flaş karar! 6 Yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak - Sayfa 3

Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor." 

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Hadise'nin davasında flaş karar! 6 Yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak - Sayfa 4

Tacizcinin, ünlü şarkıcıya 'Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?' ve 'Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun' gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtilmişti.

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