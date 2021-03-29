Hadise'nin clubhouse isyanı! 'Hukuki işlem başlatacağız'

"Hukuki işlem başlatacağız"

35 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."