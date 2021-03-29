Hadise'nin clubhouse isyanı! 'Hukuki işlem başlatacağız'
Hadise, Clubhouse uygulamasında sesini taklit ederek kendisini Hadise olarak tanıtan kişiye savaş açtı. Taklitçisine tepki gösteren şarkıcı, hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.
Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemin popüler uygulamaları arasından olan Clubhouse'da adını kullanarak hesap açan kişi ile ilgili hukuki süreci başlatacağını açıkladı.
Clubhouse'da bir kişinin, sesini taklit ederek insanlarla konuştuğunu, hatta şarkı bile söylediğini belirten Hadise, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Hukuki işlem başlatacağız"
35 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."
Hadise kimdir?
Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985'de doğdu. Mol, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi alınca ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı