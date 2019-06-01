Hadise'nin çağrısına o da yanıt verdi! Ebru Gündeş makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Hadise'nin "Makyajsız daha güzeliz, hadi fotoğraflarımızı paylaşım" çağrısına uydu. Sosyal medyayı makyajsız fotoğrafıyla salladı.
Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı makyajsız kameralara görüntü veren Hadise'yi eleştiren Cengiz Semercioğlu'ndan sonra Hadise bir çağrıda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, yatağından paylaştığı pozuyla herkesi makyajsız fotoğrafını paylaşmaya davet etmişti.
Hadise, yatağında çektiği fotoğrafı, "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin!" diyerek çağrıda bulunmuştu.
Hadise'nin çağrısına birçok ünlü isim dahil olmuştu. Son olarak başarılı meslektaşı Ebru Gündeş de bu akıma uydu.
Gündeş, arabada çekilen makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.