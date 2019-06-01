Hadise'nin çağrısına o da yanıt verdi! Ebru Gündeş makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı!

Hadise, yatağında çektiği fotoğrafı, "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin!" diyerek çağrıda bulunmuştu.