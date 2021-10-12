Hadise'nin anne babası mahkemelik oldu! Çocukluk hikayesi paramparça...

Son günlerde genç iş adamı Mehmet Dinçerler Gülnihal Açıkgöz ile yaşadığı aşkla gündemde olan 35 yaşındaki ünlü pop şarkıcısı Hadise'nin anne ve babası mahkemelik oldu. Daha önce boşanan Gülnihal Açıkgöz ile Hasan Açıkgöz bu kez de Türkiye'de boşanacak.