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Hadise'nin anne babası mahkemelik oldu! Çocukluk hikayesi paramparça...

Hadise'nin anne babası mahkemelik oldu! Çocukluk hikayesi paramparça...

Hadise’nin annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu.

Hadise'nin anne babası mahkemelik oldu! Çocukluk hikayesi paramparça...

Son günlerde genç iş adamı Mehmet Dinçerler Gülnihal Açıkgöz ile yaşadığı aşkla gündemde olan 35 yaşındaki ünlü pop şarkıcısı Hadise'nin anne ve babası mahkemelik oldu. Daha önce boşanan Gülnihal Açıkgöz ile Hasan Açıkgöz bu kez de Türkiye'de boşanacak.

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Hadise'nin anne babası mahkemelik oldu! Çocukluk hikayesi paramparça...

Ünlü şarkıcı Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu.

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Hadise'nin anne babası mahkemelik oldu! Çocukluk hikayesi paramparça...

İstanbul Aile Mahkemesi’nde avukatı Emin Ali Onur aracılığıyla dava açan Hasan Açıkgöz, Gülnihan Açıkgöz ile 24 yıl önce Belçika’da boşandıklarını ileri sürdü. 

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Hadise'nin anne babası mahkemelik oldu! Çocukluk hikayesi paramparça...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Açıkgöz, yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için ‘tanıma ve tenfiz’ davası açtı. 

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