Hadise'nin ailesinde yine kriz çıktı Hülya Açıkgöz'ü sildiler veto yedi

2018 yılının yazında Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs etmesiyle Açıkgöz ailesinde birçok kriz çıktı. Zor günler geçiren Hadise, o dönem menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile küstü. Hatta iki kardeş arasındaki kavga mahkemeye kadar taşındı.