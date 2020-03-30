Hadise'nin ailesinde yine kriz çıktı Hülya Açıkgöz'ü sildiler veto yedi
Açıkgöz ailesinde yeni bir kriz daha çıktı. Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ile aralarının bozulmasının ardından küçük kardeş Derya Açıkgöz de ablası Hülya'yı sildi.
2018 yılının yazında Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs etmesiyle Açıkgöz ailesinde birçok kriz çıktı. Zor günler geçiren Hadise, o dönem menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile küstü. Hatta iki kardeş arasındaki kavga mahkemeye kadar taşındı.
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Sosyal medya hesaplarından demediğini bırakmayan Hülya Açıkgöz ve Hadise'nin kavga sebebinin ise maddi konular olduğu iddia edildi.
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Hadise ile Hülya Açıkgöz arasındaki kavga, şimdi ise küçük kardeş Derya'ya sıçradı.
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Gülnihal Hanım'ı da alıp Belçika'ya dönen modacı Derya Açıkgöz, kariyerini de ikinci plana attı. Annesinin her şeyiyle ilgilenen Derya Açıkgöz, önceki gün sürpriz bir hamle yapıp abla Hülya Açıkgöz'ü Instagram'dan sildi.
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