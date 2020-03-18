Hadise'nin acı günü halası Koronavirüs nedeniyle mi öldü? Cenazeye katılamadı

Hadise, halasının vefatını ise şu sözlerle takipçilerine duyurdu:

"Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an"