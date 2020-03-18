Hadise'nin acı günü halası Koronavirüs nedeniyle mi öldü? Cenazeye katılamadı
Hadise, 'İkinci annem' dediği halasının vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Hadise'nin halasının Koronavirüs nedeniyle ölüp ölmediği ise herkesin merak konusu oldu.
Koronavirüs Türkiye'de de görülmeye başlandı ve bir kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını panik yaratırken Hadise, halasının vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
''İkinci annem'' dediği halasını kaybeden Hadise, halasının ölüm nedenini açıklamayınca ise birçok kişi Koronavirüs nedeniyle öldüğünü düşündü. Başarılı şarkıcı, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uçuşlar ertelendiği için halasının cenazesine de katılamadı.
Hadise, halasının vefatını ise şu sözlerle takipçilerine duyurdu:
"Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an"
Öte yandan Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, 4 bin 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.