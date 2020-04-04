Hadise'nin ablasından imalı yorum Hadise'ye gönderme yaptı!
Hadise’nin tartıştığı ve küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz, Kardashian’ların kavgası üzerinden küs olduğu kardeşi Hadise'ye gönderme yaptı.
Yıllarca ablasıyla beraber çalışan ünlü şarkıcı Hadise, "hadise.com" internet sitesini ablasının menajerliği sırasında aldı. İki kardeşin arasındaki kavga ve birlikte çalışmayı bırakmasıyla aralarında domain savaşı başlamıştı.
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Hülya Açıkgöz, kardeşi Kim Kardashian’dan dayak yiyen Kourtney Kardashian’a destek oldu.
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Hülya Açıkgöz, kardeşi Kim Kardashian'ı döven Kourtney Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" sözleriyle destek verdi.
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Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün araları anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra açılmıştı.
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