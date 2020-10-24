Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den tehdit gibi açıklamalar ağızlar açık kaldı

Hadise’nin menajerliğini uzun yıllardır ablası Hülya Açıkgöz (solda) üstleniyordu. Ancak, iki kardeş geçtiğimiz yıl tartışarak yollarını ayırmıştı. Ünlü şarkıcı, ablası Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti. Hatta Kardeşler, "hadise.com" adlı site üzerinden de davalık olmuştu.