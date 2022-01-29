Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğü kriz oldu Mehmet Dinçerler adını değiştirdi mi gerçek adı ne?
Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi hediyesi olarak verdiği 3 milyon liralık yüzük akrabaları arasında kriz yarattı. Öte yandan Mehmet Dinçerler'in adını değiştirdiği de ortaya çıktı!
Şarkıcı Hadise'ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler tarafından hediye edilen 40 bin dolarlık yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" dedi.
Gaziantepli Mehmet Dinçerler ile kardeşi Burhan Dinçerler'in sahibi oldukları Hacı Sayid Gıda AŞ, dünyaca ünlü Gloria Jean's markasının Türkiye temsilciliğini yapan Grup Dnc Gıda AŞ ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri bir süredir yaşanan mali sıkıntı ile gündemde. Ticaret mahkemesi üç şirkete yönelik konkordato kararı vermişti. Ancak, bir kısım alacaklının itirazı üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi verilen kararı kaldırmıştı.
İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar sonrası dosyaya bakan Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi yeni bir bilirkişi raporu aldı. Kararın kaldırılması sonrası ilk duruşma ise önceki gün yapıldı. Duruşmaya 30'a yakın alacaklı firma avukatı katıldı. Duruşmaya, kurucu ortak amca Mehmet Dinçerler'in avukatı Av. Hicran A. Şenoğlu'nun sözleri damga vurdu. .
"Hacı Sayid hileli iflasa gidiyor"
Av. Şenoğlu, duruşmada "Burhan Dinçerler, kurtaracağına inandığı şirketin borçlarını ödüyor. Hacı Sayid'i ödemiyor. İki banka borcu ödenmedi. Bu ikisi de müvekkilimin borcu. En karlı yerler devir gösterilerek alacaklılar zarara uğratıldı. Yönetim kayyumu atanmasını talep ediyoruz. Hacı Sayid hileli iflasa gidiyor. Kasada 1 ay içinde 4 milyonluk eksilme var" dedi