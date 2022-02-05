Hadise'nin 3 milyon liralık evlilik yüzüğü Mehmet Dinçerler'in borcu için gidebilir! Aile davalık olmuş!

“Mehmet Dinçerler amcasının evini sattırdı"

“Mehmet Dinçerler amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi. Ama bunu bilmiyor, borçlarını bilmiyor. Amcası evsiz kalmış. Muhammet olan adını Mehmet olarak değiştirdi. En son aşamada yüzüğe el konulabilir. Şirketin hisseleri Mehmet’e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet’in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var Mehmet’in. Bütün bankalara borçları vardı, yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri 2 bankaya borcu var, o da amcanın borcu.”