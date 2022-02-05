Hadise'nin 3 milyon liralık evlilik yüzüğü Mehmet Dinçerler'in borcu için gidebilir! Aile davalık olmuş!
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi ettiği 3 milyon liralık yüzüğü borç yüzünden birbirine giren ve davalık olan Dinçerler ailesinde kriz yarattı!
Ünlü sanatçı Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in bir süredir şirket borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilmişti. Dinçerler ise kendine ait bir borcun olmadığına ve kefil olduğuna yönelik bir açıklama yapmıştı. Yeni gelen bilgilere göre, Dinçerlerin amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, Dinçerler'in borçlu olduğunu söyledi.
Mehmet Dinçerler, babası ve amcasının borçları için kefil olmuş
Son günlerde aile şirketine ait borç iddiaları sebebiyle gündemde olan iş insanı ve Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Açıklamada babası ve amcasının ortak olduğu şirketin borçları için kefil olduğunu belirten Dinçerler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Dinçerler’in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, Söylemezsem Olmaz programına konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Şenoğlu, borcun Mehmet Dinçerler’e ait olduğunu söyleyerek şu açıklamaları yaptı:
“Mehmet Dinçerler amcasının evini sattırdı"
“Mehmet Dinçerler amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi. Ama bunu bilmiyor, borçlarını bilmiyor. Amcası evsiz kalmış. Muhammet olan adını Mehmet olarak değiştirdi. En son aşamada yüzüğe el konulabilir. Şirketin hisseleri Mehmet’e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet’in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var Mehmet’in. Bütün bankalara borçları vardı, yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri 2 bankaya borcu var, o da amcanın borcu.”