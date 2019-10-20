Hadise'den 'yok artık' dedirten göğüs dekoltesi! Süper minisiyle poz verdi
Hadise, sosyal medyadan cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor, son pozuyla yine eleştirilerin hedefi olacak gibi duruyor.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaşmasıyla gündeme gelen seksi şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Zaman zaman yaptığı danslarıyla da gündeme gelen Hadise, bu sefer fotoğraflarını konser öncesi Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.
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Hadise, bu seferki pozlarıyla ise 'yok artık' dedirtti. Güzel şarkıcı, süper minisiyle ve göğüs dekoltesiyle verdiği pozları hayranlarıyla paylaştı.
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Cesur paylaşımlarında sınır tanımayan Hadise'ye ise bu sefer takipçileri ''Abarttın'' diyerek yorum yaptı.
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