Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a büyük sürpriz hem de tam iki koli

Geçtiğimiz günlerde de Hadise, Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülenmişti. İlişkilerini basından uzak yaşamaya çalışsalar da çok başarılı olamayan çift, sıklıkla magazin gündeminin dilinde. Son olarak ise Hadise'nin sevgilisi Yıldırım'a hediyesi olay oldu.