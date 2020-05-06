Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a büyük sürpriz hem de tam iki koli
Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile beraber olan şarkıcı Hadise, sevgilisine sürpriz yaptı. İlişkileri herkes tarafından merak edilince Hadise'nin sürprizi de gözlerden kaçmadı.
Hala magazin basınına beraber fotoğraf vermeseler de artık aşkları herkes tarafından bilinen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkları dolu dizgin devam ederken ünlü şarkıcıdan sevgilisine büyük bir sürpriz geldi.
Gönüllü karantina sürecini beraber geçirmeyi tercih eden çift, bir süredir Kaan Yıldırım'ın evinde beraber yaşıyorlar. Hatta zaman zaman da sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla beraber yaşadıklarını da ele veriyorlar.
Geçtiğimiz günlerde de Hadise, Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülenmişti. İlişkilerini basından uzak yaşamaya çalışsalar da çok başarılı olamayan çift, sıklıkla magazin gündeminin dilinde. Son olarak ise Hadise'nin sevgilisi Yıldırım'a hediyesi olay oldu.
Hadise, aynı evde kaldığı sevgilisinin sevdiği yiyecekleri sipariş etmeye başladı. Sokağa çıkma yasaklarından önce evin ihtiyaçlarını karşılayan Hadise'nin Yıldırım'ın çok sevdiği kestaneden iki koli sipariş verdiği ortaya çıktı.