Hadise'den O Ses Türkiye'de bomba itiraflar herkes onunla alay etmiş
O Ses Türkiye'nin 8. bölümü önceki akşam ekranlara gelirken, programın bir bölümünde Hadise'nin çocukken yaşadığı zorlukları anlatması gündeme oturdu.
O Ses Türkiye'nin 9 yıl boyunca jüri koltuğunda oturan Hadise, önceki akşam çarpıcı açıklamalarda bulundu. Almanya'dan katılan bir yarışmacıyla konuşan Hadise, Belçika'da yaşadığı dönemde karşılaştığı ırkçılığı ilk kez anlattı.
Gurbette büyümenin ne demek olduğunu iyi bildiğini söyleyen Hadise, konuşmasına şu şekilde devam etti:
- "Neden? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Belçika'da doğdum. Okulda, ırkçılık da yaşadım. Bana pis Türk diyenler de oldu."
Alay edenler de oldu: O dönemlerde okulda Flamanca, evde ise Türkçe konuştuğunu belirten Hadise, iki dilin arasında çok büyük farkların olduğunu söyleyerek, "İki dilin hatalarını çok yapardım. Benimle alay edenler de oldu. Ama sınıfta dil konusunda bir numara bendim." ifadelerine yer verdi.
Sivaslı bir ailenin kızı: Hadise, Belçika'da Mol kentinde Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyümüş ve uzun yıllar orada yaşamıştır. Peki Hadise Açıkgöz kimdir?