Hadise'den O Ses Türkiye setinde ilginç paylaşım! Olmayan sevgilisini duyurdu
Adı sürekli aşk iddialarına karışsa da yanında birini görmek neredeyse imkansız olan Hadise'den iddialara cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.
Son olarak bir ay içinde verdiği kilolarla gündeme gelen pop sanatçısı Hadise, geçtiğimiz gün aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz. Özel hayatımda biri olsa da söylemem." diyerek tepki göstermişti. Hadise, bu sözlerinin ardından ilginç bir paylaşım yaptı.
Jürisi olduğu O Ses Türkiye yarışmasının setinden bir fotoğraf paylaşan Hadise, bu paylaşımın altına "Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!" notunu düştü. Hadise'nin yoruma kapalı olarak paylaştığı bu pozuna 100 bini aşkın beğeni geldi.
30 bin TL harcamıştı: Verdiği kilolarla gündeme gelen Hadise'nin özel diyetisyen ve spor eğitmeniyle çalıştığı ortaya çıkmış ve 6 kilo için tam 30 bin TL harcadığı öğrenilmişti.
Peki Hadise Açıkgöz kimdir?
Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır.