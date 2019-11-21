Hadise'den O Ses Türkiye setinde ilginç paylaşım! Olmayan sevgilisini duyurdu

Son olarak bir ay içinde verdiği kilolarla gündeme gelen pop sanatçısı Hadise, geçtiğimiz gün aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz. Özel hayatımda biri olsa da söylemem." diyerek tepki göstermişti. Hadise, bu sözlerinin ardından ilginç bir paylaşım yaptı.