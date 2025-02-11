Hadise'den kıskançlık iddialarına fotoğraflı yanıt
O Ses Türkiye uzun bir aranın ardından yeniden başladı. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı jüriye Melike Şahin dahil oldu. Hadise'nin ünlü şarkıcı Şahin'i kıskandığı iddia edilmişti. Hadise yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.
Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye ekranlara geri döndü. Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada ilk kez jüri üyeliği yapan Şahin, sosyal medyada gündem oldu.
Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı, programın ilk bölümünde bir şarkı seslendirdi.
Yarışmanın ilk bölümünün ardından Hadise ile Melike Şahin arasında kıskançlık iddiaları gündeme geldi.
İddiaların ardından Hadise'den fotoğraflı bir paylaşım geldi. Hadise, Şahin ile pozunu "O sırada biz" notuyla paylaştı.