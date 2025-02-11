Hadise'den kıskançlık iddialarına fotoğraflı yanıt

Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye ekranlara geri döndü. Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada ilk kez jüri üyeliği yapan Şahin, sosyal medyada gündem oldu.