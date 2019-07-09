Hadise'den eski sevgililerine büyük taş! Evlilik açıklaması olay oldu
Son zamanlarda her yaptığı her giydiği olay olan Hadise, son konserinde eski sevgililerine öyle bir laf attı ki magazin dünyasını salladı.
TV 8'in sevilerek izlenen yarışma programı O Ses Türkiye'nin bitmesinin ardından turneye çıkan Hadise, Ereğli'de sevenleriyle buluştu. Bana unutulmaz bir gece yaşattınız, alanlara sığmayan kalabalığı unutmayacağım diyen Hadise, konser esnasında yaptığı evlilik çıkışıyla tüm eski sevgililerine taş attı.
Bir dönem en çok dinlenenler arasında olan Evlenmeliyiz şarkısı ile hala akıllarda olan Hadise yaptığı yorumla bombayı patlattı. Başarılı şarkıcı 'Evlenmeliyiz' şarkısına getirdiği yorumla magazin dünyasını salladı.
Kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarını söyleyip, dans şovuyla da beğeni toplayan Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını seslendirdiği sırada ''Karşımıza geri zekalılar çıkmasa evleneceğiz'' sözleriyle konsere damga vurdu.
Hadise'nin bu sözleri bir dönem aşk yaşadığı "Sinan Akçıl'a taş mı attı" söylentilerine neden oldu.