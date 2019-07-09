Hadise'den eski sevgililerine büyük taş! Evlilik açıklaması olay oldu

Hadise'den eski sevgililerine büyük taş! Evlilik açıklaması olay oldu

Son zamanlarda her yaptığı her giydiği olay olan Hadise, son konserinde eski sevgililerine öyle bir laf attı ki magazin dünyasını salladı.

Hadise'den eski sevgililerine büyük taş! Evlilik açıklaması olay oldu - Sayfa 1

TV 8'in sevilerek izlenen yarışma programı O Ses Türkiye'nin bitmesinin ardından turneye çıkan Hadise, Ereğli'de sevenleriyle buluştu. Bana unutulmaz bir gece yaşattınız, alanlara sığmayan kalabalığı unutmayacağım diyen Hadise, konser esnasında yaptığı evlilik çıkışıyla tüm eski sevgililerine taş attı. 

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Hadise'den eski sevgililerine büyük taş! Evlilik açıklaması olay oldu - Sayfa 2

Bir dönem en çok dinlenenler arasında olan Evlenmeliyiz şarkısı ile hala akıllarda olan Hadise yaptığı yorumla bombayı patlattı. Başarılı şarkıcı 'Evlenmeliyiz' şarkısına getirdiği yorumla magazin dünyasını salladı. 

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Hadise'den eski sevgililerine büyük taş! Evlilik açıklaması olay oldu - Sayfa 3

Kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarını söyleyip, dans şovuyla da beğeni toplayan Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını seslendirdiği sırada ''Karşımıza geri zekalılar çıkmasa evleneceğiz'' sözleriyle konsere damga vurdu.

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Hadise'den eski sevgililerine büyük taş! Evlilik açıklaması olay oldu - Sayfa 4

Hadise'nin bu sözleri bir dönem aşk yaşadığı "Sinan Akçıl'a taş mı attı" söylentilerine neden oldu. 

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