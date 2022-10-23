Hadise'den doğum günü kutlaması dekolteli elbisesi büyüledi!
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Hadise yeni yaşına kocaman pembe bir pasta ile girdi. Geçen hafta arkadaşlarının erken doğum günü kutlamasından sonra, Hadise'nin derin dekoltesi görenleri büyüledi. 37 yaşına giren şarkıcı “Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim” notuyla kutlama pozlarını paylaştı.
Hadise yeni yaşını havalı bir pastayla kutladı.
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Hadise'nin derin dekoltesi gözlerden kaçmadı.
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Mehmet Dinçerler ile ilişkisinde tarzının dışına çıkarak dikkat çeken Hadise yeniden eski tarzına döndü.
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Hadise'nin doğum gününde göğüslerini ön plana çıkaran bir seçim yapması gözlerden kaçmadı.
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