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Hadise'den doğum günü kutlaması dekolteli elbisesi büyüledi!

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Hadise'den doğum günü kutlaması dekolteli elbisesi büyüledi!

Hadise yeni yaşına kocaman pembe bir pasta ile girdi. Geçen hafta arkadaşlarının erken doğum günü kutlamasından sonra, Hadise'nin derin dekoltesi görenleri büyüledi. 37 yaşına giren şarkıcı “Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim” notuyla kutlama pozlarını paylaştı.

Hadise'den doğum günü kutlaması dekolteli elbisesi büyüledi!

Hadise yeni yaşını havalı bir pastayla kutladı.

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Hadise'den doğum günü kutlaması dekolteli elbisesi büyüledi!

Hadise'nin derin dekoltesi gözlerden kaçmadı.

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Hadise'den doğum günü kutlaması dekolteli elbisesi büyüledi!

Mehmet Dinçerler ile ilişkisinde tarzının dışına çıkarak dikkat çeken Hadise yeniden eski tarzına döndü.

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Hadise'den doğum günü kutlaması dekolteli elbisesi büyüledi!

Hadise'nin doğum gününde göğüslerini ön plana çıkaran bir seçim yapması gözlerden kaçmadı.

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