Hadise'den Cannes dönüşü halay şov!

Son zamanlarda hem özel hayatı hem de şarkılarıyla sık sık gündem olan Hadise, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından konserinden iddialı dansını paylaşmıştı. Önceki gün ise Diyarbakır'da konser veren Hadise halay çekti.