Hadise'den Cannes dönüşü halay şov!
Magazin dünyasının önemli isimlerinden Hadise, Diyarbakır'daki konserinde halay çekti. Hadise'nin bu performansı büyük beğeni topladı.
Son zamanlarda hem özel hayatı hem de şarkılarıyla sık sık gündem olan Hadise, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından konserinden iddialı dansını paylaşmıştı. Önceki gün ise Diyarbakır'da konser veren Hadise halay çekti.
77. Cannes Film Festivali'nde bu yıl pek çok Türk ünlü isim boy gösterdi. Bu isimlerin arasına son katılan Hadise olmuştu.
Ünlü şarkıcının kombin, en çok beğenilenler arasına girmişti.
Kırmızı halıda olan şıklık yarışında Hadise, tam not alan isimlerden olmuştu.
Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde Hadise, kırmızı halıda Hamda Al Fahim imzalı elbisesiyle boy göstermişti.