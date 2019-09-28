Hadise'den askılı atletiyle cesur poz! Takipçileri yeniden eleştirdi

Askılı atletiyle çektiği fotoğrafını bir şey yazmadan ve yine her zaman olduğu gibi yoruma kapalı olarak paylaşan Hadise, bir saat içinde 200 bini aşkın beğeni aldı. Magazin sayfalarında yayılan bu fotoğrafa kısa süre içerisinde tepkiler de geldi. İşte o tepkilerden bazıları...