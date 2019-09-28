Hadise'den askılı atletiyle cesur poz! Takipçileri yeniden eleştirdi
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sürekli söz ettirmeyi başaran Hadise, yoruma kapalı olarak paylaştığı son pozuyla yine onlarca eleştiri aldı.
Geçtiğimiz günlerde verdiği küvet pozuyla günlerce konuşulan Hadise, artık neredeyse her fotoğrafıyla gündeme geliyor. Son olarak Hadise, 10 milyonu aşkın Instagram hesabında paylaştığı yeni fotoğrafıyla tartışılmaya başlandı.
Askılı atletiyle çektiği fotoğrafını bir şey yazmadan ve yine her zaman olduğu gibi yoruma kapalı olarak paylaşan Hadise, bir saat içinde 200 bini aşkın beğeni aldı. Magazin sayfalarında yayılan bu fotoğrafa kısa süre içerisinde tepkiler de geldi. İşte o tepkilerden bazıları...
Anladık seksisin bacım
- "Yaşlandın artık evlen de çoçuk yap"
- "Biraz daha açıl ilk bakışta porno dergideki kız sandim"
- "Üfff hadise baydın artık yeminle anladık seksisin bacım. Psikolojin mi bozuk senin geçen gün de küvetin içine leopar gibi uzanmışsın"
Çok itici ve sahte geliyor
- "Fotoya ısrarla güzel yazanlar lütfen acil göz doktoruna gidin"
- "Beğenilme duygusu tatmini zirve yapmış başka bir açıklaması yok"
- "Nedensiz çok itici ve sahte geliyor bu kadın bana"