Hadise'den Aleyna Tilki'ye övgü dolu sözler! "Büyük hayranıyım"
Hadise genç meslektaşı Aleyna Tilki hakkında ilk kez konuştu. Sahne şovları, güzelliği ve özel yaşamı ile dikkat çeken Aleyna Tilki'ye hayranlığını bakın nasıl dile getirdi.
Hadise yine gündemde… Bu kez hem kalbiyle hem de yeni albümüyle konuşuluyor. Samimi açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, özel hayatından müziğine kadar merak edilenleri anlattı.
“Aşk yok ama inşallah olur. Kalbimin kapıları açık” diyen Hadise, şu sıralar tüm odağını müziğine verdiğini söyledi.
Hadise’nin yeni projesinde dikkat çeken bir detay var: Albümde Aleyna Tilki imzalı bir şarkı yer alıyor. Üstelik sıradan bir parça değil.
“Aleyna benim içimi anlatan, bana özel bir şarkı yazdı” diyen Hadise, genç sanatçıya övgü yağdırdı:“Kuzum inanılmaz iyi bir besteci. Sesine ve sanatçı kimliğine hayranım. İnanılmaz bir şarkı oldu. Çok seveceksiniz.”