Hadise'den '2021'de 25 milyon lira kazandı' haberine 'vatandaş ekmek kuyruğunda' tepkisi
Ünlü şarkıcı Hadise, bu yıl toplam kazancının 24 milyon 600 bin TL olduğu yönündeki haberlere sosyal medya hesabından yaptığı “Vatandaşın ekmek kuyruğunda olduğu bir dönemde kazanç haberi ile anılmaktan rahatsızlık duyuyorum" açıklamasıyla tepki verdi.
Son dönemde kahve zinciri sahibi iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Hadise bu kez de 2021 kazancıyla gündemde... Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla magazin gündeminde olan, iş insanı Mehmet Dinçerler ile mutlu beraberlik sürdüren Hadise'nin bu yıl toplam kazancının 24 milyon 600 bin TL olduğu konuşuluyor!
'Vatandaşın ekmek kuyruğunda, geçim derdinde olduğu bir dönemde..."
Güzel şarkıcı ise hakkında çıkan bu haberlere sosyal medyadan çok konuşulacak bir yanıt verdi. Hadise, 'Vatandaşın ekmek kuyruğunda, geçim derdinde olduğu bir dönemde, gerçeği yansıtmayan bir kazanç haberi ile anılmaktan rahatsızlık duyuyorum" dedi.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; sahne başına 600 bin TL alan Hadise, 11 konser karşılığında bu yıl toplam 6 milyon 600 bin TL kazandı.
Ünlü şarkıcının, oynadığı kolajen reklamında 2.5 milyon TL, mobil oyun markasından ise 14.5 milyon TL (1 milyon dolar) aldığı iddia edildi.