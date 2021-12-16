Hadise'den '2021'de 25 milyon lira kazandı' haberine 'vatandaş ekmek kuyruğunda' tepkisi

Son dönemde kahve zinciri sahibi iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Hadise bu kez de 2021 kazancıyla gündemde... Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla magazin gündeminde olan, iş insanı Mehmet Dinçerler ile mutlu beraberlik sürdüren Hadise'nin bu yıl toplam kazancının 24 milyon 600 bin TL olduğu konuşuluyor!