Hadise Zeynep Bastık İrem Derici Demet Akalım Sıla hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Demet Akalın, İrem Derici, Zeynep Bastık, Sıla, Hadise'ye fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.

İşte en çok dinlenen şarkılar...