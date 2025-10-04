Hadise yine sınırları zorladı! Sahne şovuna eleştiri yağdı...

CESUR KOSTÜM VE DANS ŞOVLARI

Sahne boyunca tempoyu düşürmeyen Hadise, cesur sahne kostümü ve dinamik dans performansıyla bir kez daha gündeme geldi. Işık ve dans şovlarıyla desteklenen sahne performansı izleyenleri büyülerken, şarkıcının cesur tarzı konserin en çok konuşulan detayı oldu.