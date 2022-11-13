Hadise yine çok cesur! Kasığına kadar dekolteli elbisesi olay oldu

Mehmet Dinçerler ile 4 ay süren evliliğini geçtiğimiz günlerde bitiren Hadise, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcının, son olarak 40 milyon TL’ye yalı dairesi aldığı iddialar arasında.