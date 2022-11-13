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Hadise yine çok cesur! Kasığına kadar dekolteli elbisesi olay oldu

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Hadise yine çok cesur! Kasığına kadar dekolteli elbisesi olay oldu

Mehmet Dinçerler'le olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü şarkıcı Hadise'nin son olarak 40 milyon TL'ye yalı aldığı konuşuluyordu. Evlilik süresince daha kapalı kıyafetler giymeye özen gösteren şarkıcı, ayrılık sonrası cesur konser tarzıyla dikkat çekiyor. Süper mini bir elbise giyen Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı çok konuşuldu.

Hadise yine çok cesur! Kasığına kadar dekolteli elbisesi olay oldu

Mehmet Dinçerler ile 4 ay süren evliliğini geçtiğimiz günlerde bitiren Hadise, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcının, son olarak 40 milyon TL’ye yalı dairesi aldığı iddialar arasında.

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Hadise yine çok cesur! Kasığına kadar dekolteli elbisesi olay oldu

Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, “Yeni evim hayırlı olsun bana” dedi.

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Hadise yine çok cesur! Kasığına kadar dekolteli elbisesi olay oldu

Magazin gündemi bu pahalı yatırımı konuşurken, dün akşam bir mekanda sahne alan Hadise, adeta yürek hoplattı.

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Hadise yine çok cesur! Kasığına kadar dekolteli elbisesi olay oldu

Siyah süper mini elbisesi ve iddialı danslarıyla olay yaratan Hadise’nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.

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