Hadise yine çok cesur! Kasığına kadar dekolteli elbisesi olay oldu
Mehmet Dinçerler'le olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü şarkıcı Hadise'nin son olarak 40 milyon TL'ye yalı aldığı konuşuluyordu. Evlilik süresince daha kapalı kıyafetler giymeye özen gösteren şarkıcı, ayrılık sonrası cesur konser tarzıyla dikkat çekiyor. Süper mini bir elbise giyen Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı çok konuşuldu.
Mehmet Dinçerler ile 4 ay süren evliliğini geçtiğimiz günlerde bitiren Hadise, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcının, son olarak 40 milyon TL’ye yalı dairesi aldığı iddialar arasında.
Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, “Yeni evim hayırlı olsun bana” dedi.
Magazin gündemi bu pahalı yatırımı konuşurken, dün akşam bir mekanda sahne alan Hadise, adeta yürek hoplattı.
Siyah süper mini elbisesi ve iddialı danslarıyla olay yaratan Hadise’nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.