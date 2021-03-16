Hadise Yıldız Tilbe'den aldığı 'Olsun'un hikayesini anlattı 'Photoshop sevmiyorum'
Makyajsız fotoğraflarıyla adından söz ettiren Hadise, 'Olsun' şarkısının röportajında samimi açıklamalarda bulundu.
Son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan başlattığı makyajsız fotoğraf paylaşma trendiyle adından söz ettiren Hadise, yeni şarkısı 'Olsun' için bir röportaj verdi. Hadise, doğallıyla genç kızlara örnek olmak istediğini açıkladı. Hadise, gerçekçi olmaya önem verdiğini ifade etti.
YouTube kanalında 'Olsun' şarkısı için röportaj veren Hadise, konuyla ilgili açıklamalarında şunları anlattı:
''Mesela çok photoshop seven bir insan değilimdir. Ben 35 yaşında bir kadınım ve her şeyimle kendimi seviyorum. Kırışıklıklar da olacaktır, yorgunluklar da gözükecektir yüzümüzde...''
''Tabii ki gerektiği anlarda herkes minimal bir photoshop yapıyordur ama ben tercih etmiyorum. Çünkü kendimi olduğum gibi çok seviyorum ve böyle olmak istiyorum. Gerçekçi olmak şu dönemde çok önemli.''
''Yani; nasılsan, öyle gözükmek... Bence önemli ama bir kadın ya da erkek olarak tabii ki bir şeylerden memnun olmayabilirsin.''