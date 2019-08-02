Hadise yeniden makyajsız yakalandı! Doğal güzelliği dikkat çekti

Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan Reynmen'in Ela şarkısı ile cesur dansını paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Twitter'da en çok konuşulanlar (Trend Topic) listesine girmişti. Hadise, bu konu ile sosyal medyayı sallamadan önce de makyajsız haliyle sosyal medyada akım oluşmasına neden olmuştu.