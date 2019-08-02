Hadise yeniden makyajsız yakalandı! Doğal güzelliği dikkat çekti
Reynmen'in Ela şarkısıyla yaptığı dans ile sosyal medyayı yıkıp geçen Hadise, en doğal haliyle objektiflere yakalandı. Makyajsız fotoğraf akımını yeniden başlatabilir.
Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan Reynmen'in Ela şarkısı ile cesur dansını paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Twitter'da en çok konuşulanlar (Trend Topic) listesine girmişti. Hadise, bu konu ile sosyal medyayı sallamadan önce de makyajsız haliyle sosyal medyada akım oluşmasına neden olmuştu.
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Makyajsız hali ile görüntülenen Hadise, birçok kişi tarafından eleştirilince ünlüler Hadise'ye destek çıkmış birçok ünlü Instagram hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaşmaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün, stüyoya girerkne görüntülenen Hadise, yeniden kameralara makyajsız yakalandı.
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Hadise daha önceki açıklamasında "Canımız isterse bir daha hiç makyaj yapmayız" diyerek makyajsız poz verme modasının fitilini ateşlemişti.
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