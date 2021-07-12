Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile aşktan uçuyor: Prensesler gibiyim...

Kaan Yıldırım ile evliliğe giden ilişkisini noktalayan ve üzerinden çok zaman geçmeden iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmasıyla sosyal medyayı sallayan ünlü şarkıcı Hadise'nin, yakın bir arkadaşıyla dertleşirken, yeni sevgilisi ve biten ilişkisi hakkında "Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim... Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu” dediği öne sürüldü.