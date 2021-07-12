Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile aşktan uçuyor: Prensesler gibiyim...
Kaan Yıldırım’la 1.5 yıllık ilişkisine nokta koyan Hadise’nin, yeni aşkı Mehmet Dinçerler’le ayakları yerden kesildi. Yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcı, "Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor" dediği öğrenildi.
Kaan Yıldırım ile evliliğe giden ilişkisini noktalayan ve üzerinden çok zaman geçmeden iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmasıyla sosyal medyayı sallayan ünlü şarkıcı Hadise'nin, yakın bir arkadaşıyla dertleşirken, yeni sevgilisi ve biten ilişkisi hakkında "Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim... Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu” dediği öne sürüldü.
"Prensesler gibiydim ben Memo'nun evinde"
Magazin kulislerine düşen bu habere sosyal medya kullanıcılarından eleştiri de geldi destek de.. Hadise'nin bu sözlerine ilişkin en dikkat çeken yorum ise, kendisini Mehmet Dinçerler ile prenses gibi hissettiğine vurgu yapılarak " Prensesler gibiydim ben Memo'nun evinde" ifadesi oldu.
Sosyal medyanın bile kafası karışık: Ne ara aşık oldunuz?
Aşk sarmalına dönen ayrılıklar ve yeni ilişkiler magazin gündeminin bir numaralı konusu haline geldi. Daha yas süreci bitmeden her iki taraf ile ilgili 'ilişki' dedikoduları çıkınca sosyal medya medyatik isimlere 'Ne ara aşık oldunuz' tepkisi verdi.
Hadise ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın, eski manken ve sunucu Çağla Şıkel ile birlikte olduğu ve bazı mekanlarda gayet samimi şekilde yan yana görüldükleri iddia edildi.