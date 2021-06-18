Hadise yeni şarkısı 'Hay Hay' klibi yayınlandı! Kaan Yıldırım'a mesaj gibi sözler...

Hadise'nin ayrılık sonrası çıkarttığı ‘Hay Hay’ isimli single'ın zamanlaması da haliyle manidar bulundu. Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda Hadise, “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı" diyor.