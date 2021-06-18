Hadise yeni şarkısı 'Hay Hay' klibi yayınlandı! Kaan Yıldırım'a mesaj gibi sözler...
Ünlü şarkıcı Hadise yeni teklisi 'Hay Hay'ı bugün tüm dijital müzik platformlarında video klibiyle birlikte yayımladı. Sosyal medyada, Hadise'nin şarkısındaki bazı satırlar, 'ayrıldığı sevgilisi Kaan Yıldırım'a bir mesaj niteliğinde' diye yorumlar aldı. İşte klipten ilk görüntüler...
Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine ikinci kez nokta koyar koymaz ayrılık şarkısı çıkardı.
Sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner'e ait 'Hay Hay' iki kişinin yollarını ayırmasının hikayesini anlatıyor.
Hadise'nin ayrılık sonrası çıkarttığı ‘Hay Hay’ isimli single'ın zamanlaması da haliyle manidar bulundu. Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda Hadise, “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı" diyor.
Türkiye'de bir ilk
Video klibinde Hadise, dünyaca ünlü lüks moda markası ve lüks mücevher markası ile ikinci kez iş birliğine imza atarak, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.
Hadise, Kreatif Direktör Pierpaolo Piccioli imzalı Valentino Pre-Fall 2021 koleksiyonundan gördüğümüz ve marka tarafından Milano'dan özel olarak Türkiye'ye gönderilen elbiseyi kullandı.