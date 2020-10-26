Hadise yeni imajıyla şaşırttı! Yeni saçlarına binlerce beğeni yağdı
Son günlerde sevgilisi Kaan Yıldırım ile sık sık gündeme gelen Hadise, imaj değişikliğine gitti. Güzel şarkıcı yeni saçlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.
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Önceki günlerdeise güzel şarkıcı Hadise 35. yaşını sevgilisi Kaan Yıldırım ve arkadaşlarıyla kutlamıştı.
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Sık sık gündeme gelen Hadise, bu sefer de yeni imajıyla adından söz ettirdi.
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Saçlarını kısaltan Hadise'nin yeni imajına beğeni yağdı. Hadise "Herkese iyi haftalar" notuyla paylaştığı fotoğrafı ise yoruma kapadı.
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