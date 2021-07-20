Hadise ve yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler Meksika tatilinde! Instagram hikayeleri ele verdi!
Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılmasının ardından çok zaman geçmeden iş insanı Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitti. Taze çiftin aşk tatilini Instagram hikayeleri ele verdi.
Hadise'nin 'yıldırım aşkı' Mehmet Dinçerler ile gözlerden uzak bir tatilde olduğu ortaya çıktı. Meksika'ya gittikleri öğrenilen taze çiftin, Instagram hikayelerinden bir arada oldukları ve kahve içtikleri ortaya çıktı.
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Her ikisinin de ayrı ayrı hikayeler paylaştığı ayrıntısı sıkı takipçilerinin ve Instagram'da yayın yapan magazin sayfalarının gözünden kaçmadı.
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Mehmet Dincerler Meksika'dan görüntüleri çekerek yer bildirimi yaptı.
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İşte o görüntüler...
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