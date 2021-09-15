Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gecesi 24 bin liralık Bodrum tatili...
BODRUM'da tatil yapan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler iki gecelik konaklamaya rekor ücret ödedi. Bodrum'da konsept bir otel olan Aman Ruya isimli otelde konaklayan çiftin kişi başı ödediği fiyat dudak uçuklattı...
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisiyle Meksika tatilinden sonra Bodrum'a gitti. Ünlü çiftin, iki gece konaklama için ödedikleri ücret dudak uçuklattı. Magazin dünyasının popüler çiftlerinden Hadise ile Mehmet Dinçerler, yeniden tatile çıktı.
Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Meksika Tulum'a giden çiçeği burnunda sevgililer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra rotayı Ege'ye çevirdi.
Ünlü çift, ilk olarak geceliği kişi başı bin 200 euro (12 bin TL) olan bir otelde iki gece konakladı.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; İkili, daha sonra iş insanının teknesine geçerek, Göcek koylarını dolaştı.