Hadise ve Murda'nın kriz çıkaran sarmaş dolaş pozları Mehmet Dinçerler'i çıldırtacak!
Geçtiğimiz aylarda evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, gündemden düşmeyenlerde ilk sıralarda yer alırken, attıkları her adım dikkatle takip ediliyor. Önceki günlerde rapçi Murda ile düet yapan Hadise'nin konserdeki olay olan sarmaş dolaş pozlarından sonra tüm medya, gözlerini Mehmet Dinçerler'e kilitledi. Eşi Hadise'nin Murda ile sarmaş dolaş hallerini gören Dinçerler, ne tepki verecek? Bakın o anlar objektiflere nasıl yansıdı...
Türkiye'nin gönlünde taht kuran güzel şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin yaptıkları her hareket gündem olmaya devam ederken Hadise'nin önceki günlerde ortak şarkı çıkardığı rapçi Murda ile konserde yaptığı sarmaş dolaş dans, sosyal medyada çok konuşuldu. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerden sonra gözler Mehmet Dinçerler'e çevrildi.
Düet yaptığı rapçi Murda'nın konserine konuk olan Hadise, tarzı ve dans performansıyla adından söz ettirdi.
Yeni şarkıları 'İmdat'ı söyleyen Murda ve Hadise'nin sarmaş dolaş dans etmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Rap müziğin tanınan ismi Murda, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.