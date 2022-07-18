Hadise ve Murda'nın kriz çıkaran sarmaş dolaş pozları Mehmet Dinçerler'i çıldırtacak!

Türkiye'nin gönlünde taht kuran güzel şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin yaptıkları her hareket gündem olmaya devam ederken Hadise'nin önceki günlerde ortak şarkı çıkardığı rapçi Murda ile konserde yaptığı sarmaş dolaş dans, sosyal medyada çok konuşuldu. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerden sonra gözler Mehmet Dinçerler'e çevrildi.