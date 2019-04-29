Hadise ve Murat Gezer aşk mı yaşıyor?

Genç iş insanı, hem merhum nişanlısının anısına saygı göstermek hem de Hadise'yi yakından tanımak için her şeyi zamana bırakmayı tercih etti. Kulislerde konuşulanlara göre de 34 yaşındaki popçunun, Murat Gezer'in bu kararına saygı duyduğu öğrenildi.