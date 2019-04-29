Hadise ve Murat Gezer aşk mı yaşıyor?
Nişanlısı Mina Başaran'ın geçen yılki vefatıyla derinden sarsılan Murat Gezer, hayata kaldığı yerden devam ediyor. İş insanı Murat Gezer'in Hadise ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Geçen yıl 7 arkadaşıyla Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönerken jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın acısı, nişanlısı Murat Gezer'i derinden sarsmıştı. 'Meleğim' diye sevdiği nişanlısının kaybıyla yıkılan iş insanı, hayata kaldığı yerden devam etmeye çalıştı. Acısını kalbine gömen Gezer, yavaş yavaş eski yaşantısına döndü.
Ünlü iş insanı, kısa süre önce de popçu Hadise ile arkadaş ortamında tanıştı. Dedikodulara göre şu an için sadece arkadaş olarak görüşen ikili, sık sık bir araya geliyor.
Birlikte zaman geçirmekten hoşlanan Hadise ile Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ın derin acısını kalbinde taşıyan iş insanının isteği üzerine şimdilik objektiflerden uzak kalmayı tercih ediyor. İkili, bunun için basının uğramadığı mekanlarda buluşmayı tercih ediyor.
Genç iş insanı, hem merhum nişanlısının anısına saygı göstermek hem de Hadise'yi yakından tanımak için her şeyi zamana bırakmayı tercih etti. Kulislerde konuşulanlara göre de 34 yaşındaki popçunun, Murat Gezer'in bu kararına saygı duyduğu öğrenildi.