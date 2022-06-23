Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin hayalleri yıkıldı! Düğün iptal oldu bütün planlar yerle bir oldu!
Geçtiğimiz aylarda evlenen gözde çift Hadise ve Mehmet Dinçerler'den sevenlerini üzen haber geldi, hayalleri suya düştü. Yaşanan kötü olay neticesinde bütün planlarını bozmak zorunda kaldılar. Yurt dışında düğün yapacaklardı... Bakın neler oldu, işte detaylar...
Herkesin dilinde olan aşkları, tüm Türkiye'yi mest ediyordu. Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in kurduğu hayaller bir bir suya düştü. Sevenlerini üzen haber, bakın ne oldu...
Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.
İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı. Ünlü çiftin 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendiğini duyuruldu. Şimdilerde mutlu bir evlilik süren çiftin, yurt dışında düğün yapma hayalleri suya düştü.
'Düğün yapmayacaklar'
Takvim'de yer alan habere göre; Hadise'nin eşinin borçları nedeniyle hayli sıkkın olduğu hatta Dinçerler'in borçları nedeniyle yurt dışındaki düğün hayalini rafa kaldırdığı da söyleniyor.