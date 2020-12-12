Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının perde arkası! 'Evlenecektik fevri davrandı'
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti. Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı. Hadise, evlilik teklifi alsa da kıskançlığına yenik düştü.
Kaan Yıldırım şubatta aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti.
3 hafta önce yine ayrıldıkları iddia edilmiş ama Instagram’dan aşk dolu bir fotoğraf paylaşıp dedikoduları yalanlanmışlardı. Ne var ki; sevgililer perşembe akşamı Kaan Yıldırım’ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı.
Hadise bir anda parladı. Yıldırım’ın alttan almaya çalışma çabaları sonuç vermedi. Pop yıldızı evi terk etti. Hadise dün sabah da ayrılığını belirten bir açıklama yaptı.
'İlişkiyi noktalandırmış bulunuyorum' sözüyle bu kararı kendisinin aldığının altını özellikle çizdi. Bu da Kaan Yıldırım’ın bozulmasına neden oldu.